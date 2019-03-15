اخبار العالم

ريال مدريد يحدد عرضه الأول لضم هازارد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق الإسباني يستعد لتقديم عرضه الرسمي الأول إلى الإنجليزي من أجل الظفر بخدمات نجمه البلجيكي، إيدين هازارد، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وبحسب ما نقلته صحيفة "صن" البريطانية، فإن ريال مدريد سيقدم 70 مليون إسترليني، كعرض أول لتشيلسي، من أجل الحصول على خدمات هازارد.

ورغم علم النادي الملكي أن العرض سيتم رفضه، ولكن المرينغي يريد أن تكون هذه هي بداية مفاوضات انتقال هازارد إلى "سانتياغو برنابيو".

وأشارت الصحيفة إلى أن هازارد، رفض العديد من العروض التي ستحوله إلى اللاعب الأعلى راتبًا في تاريخ تشيلسي، من أجل العمل مع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد.

ويضع زيدان، النجم البلجيكي على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين، للانضمام إلى المرينغي في الصيف المقبل، لإعادة بناء الفريق الملكي من جديد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يحدد عرضه الأول لضم هازارد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى