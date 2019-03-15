مصرع شاب من الناصرة في حادث عمل بتل أبيب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي عامل من مدينة الناصرة مصرعه إثر سقوطه من بناية في شارع "دوفنوف" بمدينة تل أبيب، وسط البلاد اليوم، الجمعة.

وذكرت مصادر طبية أن العامل الذي لقي مصرعه سقط من الطابق الثالث، وأنه في العشرينيات من عمره.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

يذكر أن غالبية ضحايا حوادث العمل هم من العمال الفلسطينيين والأجانب.