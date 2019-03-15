انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر تتسلم الدفعة الأولى من "الجيل السادس" لطائرات الأباتشي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 15 مارس 2019 02:44 مساءً - تسلمت دولة قطر، أمس الخميس، الدفعة الأولى من طائرات "أباتشي - كيو إيه"، ضمن صفقة أبرمتها القوات المسلحة القطرية لامتلاك أحدث الطائرات المروحية المقاتلة من الجيل السادس.

وأقيم حفل التسليم في المقر العام لشركة بوينغ للأنظمة الدفاعية بولاية "أريزونا" الأمريكية، بمشاركة خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بقطر، وفقاً لـ"وكالة الأنباء القطرية".

وأطلقت القوات المسلحة القطرية اسم "سجيل"، على هذا المشروع حيث أضيفت إلى النسخة القطرية خصائص قتالية ومواصفات تكنولوجية دقيقة تمنحها السبق والأفضلية في الأجواء.

ومن المقرر أن يكتمل الأسطول القطري من هذا النوع من الطائرات، ويدخل الخدمة الفعلية ليعزز مختلف صنوف وتشكيلات القوات الجوية الأميرية القطرية، خلال الفترة القادمة.

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وتشمل اتفاقية تصنيع وتسليم طائرات "الأباتشي" بنوداً ملحقة، منها عمليات الصيانة والتأهيل والتدريب للطاقم القطري المكون من طيارين وفنيين وموجهي أسلحة.

وكانت دولة قطر وقّعت اتفاقية قيمتها 6 مليارات دولار مع "بوينغ" لصناعة طائرات من طراز "F-15"، ومن المزمع تسليم أول طائرة لدولة قطر في 2021، ضمن مساعي دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية لبناء قدرات القوات الجوية الأميرية القطرية.

وشهدت دولة قطر خلال الفترة الأخيرة مشاريع ضخمة لتطوير قدراتها العسكرية، وتدريب الكفاءات العسكرية القطرية؛ زادت وتيرتها منذ بدء الحصار المفروض عليها في الخامس من يونيو 2017.

وشهد سلاح الجو القطري تطوراً ملحوظاً بعد العام 2014، كما أبرمت الدوحة العديد من الصفقات الكبيرة خلال الشهور الماضية.

ووقعت قطر في ديسمبر 2017، اتفاقاً مع بريطانيا لشراء 24 مقاتلة من طراز "تايفون"، وذلك بعد اتفاقين متعاقبين مع الولايات المتحدة الأمريكية لشراء 36 طائرة من طراز بوينغ "إف-15 كيو.إيه"، وفرنسا لشراء 12 مقاتلة إضافية من طراز "رافال".