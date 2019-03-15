انت الان تتابع مفتي أستراليا ونيوزيلندا يدعو المسلمين لـ«ضبط النفس» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هجوم مسجد نيوزيلندا

دعا مفتي أستراليا ونيوزيلندا، الجالية العربية والمسلمة إلى ضبط النفس، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها، في المقابل اعتبرت رئيسة وزراء نيوزيلندا «جاسيندا أرديرن»، حادث إطلاق النار في مسجدي مدينة كرايست تشيرش، اليوم الجمعة، أحد أسود أيام بلادها في تاريخها، إذ قالت أرديرن خلال مؤتمر صحفي «إن ما حدث في كرايست تشيرش عمل على درجة غير مسبوقة من العنف، وإنه لا مكان في نيوزيلندا لهذه الظاهرة ولمن نفذ هذا الهجوم»، وأضافت: «العديد من الضحايا أعضاء في مجتمعات المهاجرين، ونيوزيلندا هي بيتهم، وهم نحن».

وقالت الشرطة إنها اعتقلت شخصا، لكن المحققين لم يكونوا متأكدين من عدد مُطلقي النار. وقال المفوض مايك بوش، إن القتلى سقطوا "على حد علمنا في موقعين، في مسجد بشارع دينز وفي مسجد آخر بشارع لينوود". وأوضح أن "الشرطة تدعو الجميع في وسط كرايست تشيرش إلى عدم النزول إلى الشارع، والإبلاغ عن أي تصرف مشبوه"، فيما