بعد فشل قمة هانوي.. كيم يعاقب ترامب بالتجارب النووية

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هددت كوريا الشمالية باستئناف نشاطها وتجاربها النووية خلال الفترة المقبلة ضمن الإجراءات المتوقعة في أعقاب فشل قمة هانوي بفيتنام بين كيم وترامب

بات من الواضح أن تجدد الصدام هو المصير المحتوم للأزمة السياسية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما في أعقاب فشل القمة التي عقدها الرئيس دونالد ترامب مع زعيم بيونج يانج، كيم جونج أون، في هانوي بفيتنام، نهاية فبراير. وبطبيعة الحال عاد كل طرف منهما لاستخدام الكروت التي كانت قد أُهملت في أعقاب بدء الاجتماعات التفاوضية بين البلدين منذ لقاء كيم وترامب الأول في سنغافورة، خلال يونيو من العام الماضي، لتعود النبرة الحادة مجددا بين البلدين.

وهددت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، بتعليق المفاوضات مع إدارة ترامب بشأن برنامج الأسلحة النووية، وقالت إن زعيمها كيم جونج أون سيقرر قريبًا ما إذا كان سيستأنف التجارب النووية والصاروخية من عدمه. انقسام في إدارة ترامب حول تعامله مع ملف كوريا الشمالية وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد

وهددت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، بتعليق المفاوضات مع إدارة ترامب بشأن برنامج الأسلحة النووية، وقالت إن زعيمها كيم جونج أون سيقرر قريبًا ما إذا كان سيستأنف التجارب النووية والصاروخية من عدمه. انقسام في إدارة ترامب حول تعامله مع ملف كوريا الشمالية وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس"، قال نائب وزير الخارجية تشوي سون هوي، في كلمته أمام الدبلوماسيين والمراسلين الأجانب، خلال مؤتمر صحفي في بيونج يانج، إن "العلاقات الشخصية بين كيم وترامب لا تزال جيدة، والكيمياء رائعة بين الزعيمين"، غير أنها ترى أن وزير الخارجية مايك بومبو، وجون بولتون، مستشار الأمن القومي لترامب، خلقا جوًّا "من العداء وعدم الثقة"، وهو الأمر الذي أحبط مفاوضات كبار القادة في هانوي الشهر الماضي. وبعد انتهاء اجتماع هانوي دون اتفاق، كانت لدى الزعيم الكوري الشمالي شكوك جدية حول مزايا استمرار المفاوضات مع ترامب، وهو ما أكدته تشوي، قائلة: "ليس لدينا نية للتسوية مع الولايات المتحدة بأي شكل". وقالت "تشوي" أيضًا إن كوريا الشمالية قد تنهي وقفها الاختياري المفروض على تجارب الأسلحة النووية والصواريخ بعيدة المدى. Advertisements وقالت، في إشارة إلى كيم عن طريق أحد ألقابه القيادية المتعددة: "سواءً أكان القرار بالإبقاء على هذا الوقف الاختياري أم لا، فإن الأمر يخص رئيس لجنة شؤون الدولة، وسوف يتخذ قراره في فترة قصيرة من الزمن". وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، الذي فعل الكثير للتوسط في المحادثات بين جارته الشمالية والولايات المتحدة، إنه يراقب الوضع عن كثب، مؤكدًا أنه مهما يكن الموقف، فإن حكومة سيول ستبذل قصارى جهدها للمساعدة في استئناف كوريا الشمالية والولايات المتحدة محادثاتهما التفاوضية. تقارير أمريكية تكشف: كوريا الشمالية مستمرة في أنشطتها النووية وكشف انهيار اجتماع هانوي عن وجود فجوة واسعة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة حول كيفية المضي قدمًا في نزع السلاح النووي، خاصة في ظل رغبة كلا الطرفين في الحصول على مكاسب مسبقة قبل المضي في اتخاذ إجراءات فعلية لإصلاح علاقاته مع الطرف الآخر. وأصرت كوريا الشمالية، كما فعلت من قبل، على التحرك في صورة مراحل بقمة هانوي، حيث عرض كيم تفكيك البلوتونيوم وتخصيب اليورانيوم، وغيرهما من المنشآت في موقعها في يونجبيون، شمال بيونج يانج، وطالب واشنطن في المقابل برفع العقوبات الحاسمة التي فُرضت على كوريا الشمالية منذ عام 2016. وقد رفض ترامب العرض، مطالبًا بمزيد من الخطوات الجوهرية نحو نزع السلاح النووي، خاصة أنه يُعتقد على نطاق واسع أن كوريا الشمالية تدير مصنعًا آخر لتخصيب اليورانيوم خارج يونجبيون، بالإضافة إلى الاحتفاظ بعناصر أخرى من برنامجها النووي في مواقع سرية حول البلد الجبلي. رغم التوتر.. العرض العسكري لكوريا الشمالية يبعث برسائل طمأنة لجيرانها وقال مسؤولو الولايات المتحدة إن كوريا الشمالية طالبت أساسًا برفع جميع العقوبات الرئيسية في محادثات هانوي، بينما قالت كوريا الشمالية إنها تريد فقط إلغاء العقوبات التي أثرت فى اقتصادها المدني، وذلك للاستمرار في خططها لإنهاء برنامجها النووي.

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