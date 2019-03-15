الكنيسة المصرية بنيوزيلندا تنعي ضحايا المسجدين

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هجوم نيوزيلندا
نعت الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية في نيوزيلندا، شهداء الهجوم المسلح الغاشم على مسجدين، والذي أسفر عن وقوع عشرات القتلى والمصابين، وعبرت الكنيسة في بيان اليوم الجمعة، عن خالص أسفها وحزنها العميق جراء الهجوم الإرهابي على المسجدين، ما أوقع ضحايا من الأبرياء الذين فقدوا حياتهم، إذ تقدمت الكنيسة بخالص التعازي لأسر الشهداء، معربة عن تمنياتها بالشفاء لجميع المصابين، معلنه أنها ستدق أجراسها في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر بعد غد الأحد؛ تضامنا مع الأخوة المسلمين في جميع أنحاء نيوزيلندا والعالم أجمع، داعية المولى عز وجل أن يمنح العالم سلاما.
وكانت شرطة نيوزيلندا أهابت بجميع المساجد في البلاد إغلاق أبوابها حتى إشعار آخر على خلفية اعتداء مسجدي مدينة كرايست تشيرش، اليوم الجمعة، الذي راح ضحيته 40 شخصا. وقالت الشرطة على موقعها الرسمي: «في هذه المرحلة لا نستطيع التعليق على الدوافع المحتملة للمهاجمين أو أسباب اعتدائهم، لكننا طلبنا من جميع
وكانت شرطة نيوزيلندا أهابت بجميع المساجد في البلاد إغلاق أبوابها حتى إشعار آخر على خلفية اعتداء مسجدي مدينة كرايست تشيرش، اليوم الجمعة، الذي راح ضحيته 40 شخصا.
وقالت الشرطة على موقعها الرسمي: «في هذه المرحلة لا نستطيع التعليق على الدوافع المحتملة للمهاجمين أو أسباب اعتدائهم، لكننا طلبنا من جميع المساجد في البلاد إغلاق أبوابها وأوصينا المصلين بالامتناع عن ارتياد المساجد حاليا».
وأعلنت شرطة لوس أنجلوس أنها كثفت دورياتها حول المساجد في المدينة، كما أعلنت شرطة سان فرانسيسكو تبني إجراءات أمنية وقائية في محيط مساجد المدينة كذلك.
وكانت وسائل إعلام نيوزيلندية، قد قالت صباح اليوم، إن عددا من القتلى سقطوا بإطلاق نار استهدف "موقعين" في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.
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