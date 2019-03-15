ترامب والبيت الأبيض يدينان الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:

أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “المجزرة المروعة” التي استهدفت مسجدين في نيوزيلندا، وأسفرت عن مقتل 49 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بجروح خلال صلاة الجمعة.

وقال ترامب عبر “تويتر”: “أعرب عن أحر مشاعر المواساة وأطيب التمنيات للنيوزيلنديين بعد المجزرة المروعة التي استهدفت المسجدين”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز: “نتضامن مع أهالي نيوزيلندا وحكومتهم ضد فعل الشر والكراهية هذا” الذي وقع في مدينة كرايست تشيرش”.