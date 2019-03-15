الان تتابع الإمارات تدين حادث إطلاق النار على مسجدين في نيوزيلندا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365:
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة حادث إطلاق النار الذي استهدف مسجدين وسط مدينة كرايست تشرش في نيوزيلندا، وأدى إلى سقوط عدد من الأبرياء بين قتيل وجريح.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامنها الكامل مع دولة نيوزيلندا في مواجهة التطرف والإرهاب ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها, معربة عن تعازيها للحكومة النيوزيلندية وأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
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