والد مصاب سعودي في هجوم نيوزيلندا يدلي بتصريح حول الحادث

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في نيوزلندا إصابة مواطنين سعوديين بجروح طفيفة إثر الهجوم الذي استهدف مسجدين في كرايس تشيرش اليوم (الجمعة)، كما كلفت فريقاً لزيارة المصابين بالمستشفى ومساعدتهم نفسياً والاهتمام بحالتهم.

وذكرت السفارة في بيان: «تود سفارة المملكة في ولينغتون أن توضح أنه في إطار متابعتها لحادثي إطلاق النار اللذين حدثا في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش في الجزيرة الجنوبية أثناء صلاة الجمعة لهذا اليوم، وما نتج عنه من قتلى وإصابات، حيث تبين إصابة مواطن سعودي بجروح طفيفة وتم الاطمئنان على صحته وسلامته».

وتابع البيان «تهيب السفارة بكافة المواطنين الموجودين في مدينة كرايست تشيرش بضرورة توخي الحيطة والحذر وأهمية متابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات بهذا الشأن والبقاء في المنازل في الوقت الحالي لحين عودة الوضع إلى طبيعته، والتواصل مع السفارة على رقم الطواري: 0275922211».

بدوره، قال والد أصيل الأنصاري المصاب السعودي في الحادث الإرهابي: «تلقيت خبراً عند الساعة 4:50 فجراً من السفارة السعودية في ‫ولينغتون بأن ابني أصيل حدثت له مشكلة بمسجد النور في كرايست تشيرش، وأثناء خروج الإرهابي من المسجد أصاب الابن بطلقة في رجله اليمنى تحت الركبة"».

‫وزاد في أول حديث له خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «إم بي سي في أسبوع"»: «إن شاء الله إن الابن طيب، الله يتمم له بالشفاء ويرحم المتوفين»، متابعاً بالقول‫: «السفارة لم تقصر وقفت معنا ومع المستشفى، وتابعت الموضوع وأبلغونا بأن الأمور طيبة، حيث أجريت للابن أصيل‫ أشعة وغداً ستجرى له عملية جراحية في موضع الإصابة».