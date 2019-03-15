إدانات عدة لحادث نيوزيلندا الإرهابي (تفاصيل)

الشيخ محمد بن زايد يعزي أسر ضحايا هجوم نيوزيلندا

عزى الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، أسر ضحايا جريمة الكراهية المقيتة التي أزهقت أرواحاً بريئة مسلمة كانت تؤدي صلاة الجمعة بنيوزلندا.

ودعا الشيخ محمد بن زايد العالم من بلد التسامح لمحاربة الكراهية والتعصب.

وأضاف، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تيوتر: نؤكد أن المحبة والتعايش بين البشر هما طوق النجاة للإنسانية من هذا الخطر الداهم.

وكان هزاع بن زايد، اعتبر ما حدث في مسجدين بنيوزيلندا جريمة بشعة بحق الإنسانية، تؤكد مجدداً أن الإرهاب لا دين له وأن التعصب والتطرف أصل كل الشرور والمآسي.

وأضاف: أخلص التعازي لنيوزلندا حكومة وشعباً وصادق المواساة لذوي الضحايا، ومثلما يجتمع الإرهاب على هدف واحد هو الخراب فيجب أن يجتمع العالم على مواجهته بالتمسك بقيم التسامح.

وقتل في العملتين ما يزيد عن خمسين من المسلمين إضافة إلى إصابة عشرين آخرين.

شيخ الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا

ندد شيخ الأزهر أحمد الطيب الجمعة بالاعتداءين اللذين أوقعا قرابة 50 قتيلاً في مسجدين في نيوزيلندا، محذرا من أنهما مؤشر على "النتائج الوخيمة" التي قد تترتب على "انتشار ظاهرة الاسلاموفوبيا".

وأكد الإمام الطيب في بيان نشر على الموقع الرسمي للأزهر أن هذا "الهجوم الإرهابي المروع، يشكل مؤشرا خطيرا على النتائج الوخيمة التي قد تترتب على تصاعد خطاب الكراهية ومعاداة الأجانب وانتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا في العديد من بلدان أوروبا، حتى تلك التي كانت تعرف بالتعايش الراسخ بين سكانها".

وأكد شيخ الأزهر، بحسب البيان، على أن "ذلك الهجوم الإجرامي، الذي انتهك حرمة بيوت الله وسفك الدماء المعصومة، يجب أن يكون جرس إنذار على ضرورة عدم التساهل مع التيارات والجماعات العنصرية التي ترتكب مثل هذه الأعمال البغيضة".

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وطالب "ببذل مزيد من الجهود لدعم قيم التعايش والتسامح والاندماج الإيجابي بين أبناء المجتمع الواحد، بغض النظر عن أديانهم وثقافاتهم.

وكان شيخ الأزهر التقى بابا الفاتيكان فرنسيس في فبراير في الامارات ووقعا معا وثيقة "الاخوة الانسانية من أجل السلام العالمي.

من جهتها نددت وزارة الخارجية المصرية "بأشد العبارات" بالاعتداءين واعتبرت في بيان أن "هذا العمل الإرهابي الخسيس يتنافى مع كل مبادئ الإنسانية ويمثل تذكيراً جديداً بضرورة تواصُل وتكثيف الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب البغيض الذي لا دين له، ومواجهة كل أشكال العنف والتطرُف".

وارتفعت حصيلة الاعتداءين المسلحين على مسجدين في منطقة كرايست تشيرش خلال صلاة الجمعة إلى 49 قتيلا على الأقل وفق أخر أرقام أعلنتها الشرطة في نيوزيلندا، فيما تم التعرف على أحد المنفذين وهو أسترالي من اليمين المتطرف.

المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة يدين هجوم نيوزيلندا الإرهابي

أدان المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة "كرايستشيرش" في نيوزيلندا وأودى بحياة 49 شخصاً فضلاً عن عشرات الجرحى والمصابين الأبرياء.

وذكر المجلس، في بيان، الجمعة، أن استهداف الإرهابيين للأبرياء في دور العبادة في العالم يثبت مدى خطورة الفكر المتطرف الكاره للآخر والذي ينسف كل القيم الإنسانية، داعياً إلى ضرورة تحصين المجتمعات من خطر هذا الفكر.

وناشد المجلس المجتمع الدولي والعالم وجميع الأطراف الفاعلة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف موجات التطرف وخطاب الكراهية حول العالم، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل والتعاون والتنسيق لاستئصال الإرهاب من جذوره.

ودعا المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة المجتمع الدولي إلى تجريم العداء للآخر على أساس كراهية الدين وذلك من خلال تفعيل قرار الأمم المتحدة رقم 65/224 الصادر في 11 أبريل 2011 القاضي بتجريم ازدراء الأديان.

وتقدم المجلس بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الهجوم، ولنيوزيلندا حكومة وشعباً٬ سائلاً الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

يذكر أن المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة منظمة غير حكومية أنشئت من طرف أكثر 600 مؤسسة من 142 دولة ويتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقرا له.