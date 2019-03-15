تعليق ناري من إعلامي إماراتي على حادث نيوزيلندا

ويلينغتون- الخليج 365

علق الإعلامي الإماراتي، جمال الحربي، اليوم الجمعة على الحادث الإرهابي في نيوزيلندا.

وكتب الحربي في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365"-"بأي ذنب قتلت .. يوم أسود في تاريخ نيوزلندا بعد ما قام رجل مسيحي استرالي (ارهابي )بالهجوم وفي بث مباشر على مسجدين أثناء صلاة الجمعة أدى إلى استشهاد 40 واصابة العشرات".

وتابع الحربي:"فمتى سيدرك العالم أن الإرهاب لا دين له ...؟!".

وبين أن "المتابع لطريقة تنفيذ الجريمة البشعة في نيوزلندا يدرك أن المحرض الأول هو الكراهية وخطاب الاسلاموفوبيا في هذه المجتمعات وكيف أصبحت الالعاب الالكترونية طريقة عصرية للتأثير على عقول الاطفال والكبار وبرمجة شيطانية لانتاج سفاحين مجردين من الإنسانية".

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ومضى قائلا:"رفقاً بعقول وقلوب أطفالنا وكبارنا وتوقفوا عن نشر بشاعة الجرائم الأرهابية أياً كانت جنسية فاعلها أو ديانته أو عرقه فلا نعلم حجم تأثيرها السلبي على مجتماعاتنا".

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أكدت تضامنها الكامل مع دولة نيوزيلندا الصديقة في مواجهة التطرف والإرهاب ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأدانت دولة الإمارات حادث إطلاق النار الذي استهدف مسجدين وسط مدينة كرايست تشرش في نيوزيلندا، وأدى إلى سقوط عدد من الأبرياء بين قتيل وجريح.

وجددت الوزارة موقف الإمارات الثابت والرافض للإرهاب بكافة أشكاله ..معبرة عن تعازيها للحكومة النيوزيلندية وأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وسقط 88 قتيلاً وجريحاً على الأقل بإطلاق نار في مسجدين في نيوزيلاندا.