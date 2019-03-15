أردنيان وسعودي ضمن مصابي هجوم نيوزيلندا

ويلينغتون- الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام عربية، أن من بين المصابين في الهجوم الإرهابي على مسجدين بيوزيلندا سعودي واحد ومن الأردن شخصين.

وذكرت وسائل الإعلام، أن مواطناً سعودياً وأردنيَيْن من ضمن المصابين في الهجوم الإرهابي، الذي وقع صباح اليوم الجمعة في نيوزيلندا والذي أدى لمقتل 49 شخصاً وجرح العشرات.

وقد أعلنت سفارة السعودية في نيوزيلندا إصابة أحد رعاياها بجروح في الهجوم على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.

وقالت السفارة في بيان على صفحتها في "تويتر" إنه "في إطار متابعتها لحادثي إطلاق النار في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش في الجزيرة الجنوبية أثناء صلاة الجمعة لهذا اليوم 8/7/1440هـ الموافق 15/03/2019 وما نتج عنه من قتلى وإصابات، تبين إصابة مواطن سعودي بجروح، وتم الاطمئنان على صحته وسلامته".

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وأهابت سفارة السعودية بكافة مواطنيها المتواجدين في مدينة كرايست تشيرش بضرورة توخي الحيطة والحذر، وأهمية متابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات بهذا الشأن والبقاء في المنازل في الوقت الحالي لحين عودة الوضع إلى طبيعته، والتواصل مع السفارة على رقم الطوارئ (0275922211).

وقد تعرض مسجدان في مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية لهجوم بالأسلحة النارية، أسفر عن مقتل حوالي 40 شخصا وجرح العشرات.

في سياق متصل، دانت الحكومة الأردنية الجمعة "المذبحة الإرهابيّة" في نيوزيلندا. وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات "موقف الأردن الرافض للإرهاب والاعتداء على الآمنين ودور العبادة، والاستهداف الغاشم والمتكرر للأبرياء الذي يعد من أبشع صور الإرهاب".

وأضافت غنيمات وهي أيضا الناطقة الرسمية باسم الحكومة أن "الحوادث الإرهابية البشعة تتطلب العمل وفق منهج تشاركي دولي تتضافر من خلاله الجهود الرامية لمحاربة الإرهاب بمختلف أشكاله، أمنياً وفكرياً".

من جهتها، دانت وزارة الخارجية في بيان "بأشد العبارات الهجوم الإرهابي"، مشيرة إلى أن "المعلومات الأولية تشير الى وجود مواطنين أردنيين بين المصابين في الحادث الإرهابي" لم تحدد عددهم.