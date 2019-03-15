خلفان يهاجم وسيم اليوسف بعد تطاوله على البخاري وهكذا وصفه

الخليج 365 - متابعات

هاجم نائب قائد شرطة دبي، الفريق "ضاحي خلفان"، الداعية "وسيم يوسف"، واصفا إياه بأنه ليس موفقا في تفسير القرآن ولا شرح الأحاديث النبوية، وأنه دخيل على المجتمع الإماراتي، وطالبه بعدم الظهور على التليفزيون الرسمي للإمارات.

وبدأ "خلفان" هجومه على "وسيم" عبر صفحته بـ"تويتر"، الذي استمر على مدى يومين، بسبب تشكيك "وسيم يوسف" في "صحيح البخاري"، وإثارته جدلا واسعا في البلاد.

واعتبر "خلفان"، في رده على تشكيك "وسيم" في صحيح البخاري، أن "وسيم" مجرد "مفسر أحلام شاطر"، وأنه "إذا أردنا أن نخرج وسيم من ورطته، فعلينا أن نعيده إلى برنامج تفسير الأحلام... وهذا كثير عليه".

لكن "خلفان" عاد في تغريدة أخرى ليطالبه بمغادرة التليفزيون بشكل نهائي قائلا: "اخوي وسيم لو تترك التليفزيون وبرنامجك تكون فعلت خيرا".

تقليل "حلفان" من شأن "وسيم" لم يكن في مجال الحديث فقط، وإنما امتد أيضا إلى تفسير القرآن الكريم: "الله يهدي أخونا وسيم لا هو موفق في تفسير القرآن ولا شرح الأحاديث".

كما نفى عنه أي علم في القرآن الكريم قائلا: "أما القرآن فالأخ وسيم أرسلوه لي دورة أعلمه التلاوة".

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وشدد "خلفان" في هجومه على أن "الأمة أجمعت على صحيح البخاري.. فدع من يجهل مكانة الإمام البخاري يقول ما شاء، فإنه يعبر عن مستوى فهمه".

وأشار إلى أنه يحتفظ بصحيح البخاري في مكتبته، مستدركا بأنه لو رأى في المقابل "مؤلفا لوسيم مجانا ما أخذته.. لأنني أعرف منزلته في العلم".

كما رأى أن ظهور "وسيم" عبر شاشات الإمارات "تكره الناس فينا.. لأن الناس يحسبونك علينا وأنت كما أظن لست منا.. إن كنت منا حافظ على أمننا".

وتساءل "ضاحي": كيف يجوز لك يا وسيم بعد اليوم على منبر الجمعة أن تأتي بحديث ذكره البخاري الذي تشك فيه.. وتحدث الناس بهذا الحديث.. إذا حدثت بحديث قاله البخاري فعليك الاعتزال".

ولفت إلى أن "أسلوب التحري والتحقيق الذي اتبعه البخاري في النقل عن رواة الأحاديث، وسيم مسكين ما يعرفه، والذين دققوا ودققوا ودققوا على صحيح البخاري وسيم مسكين ما يعرفهم.. وقليل المعرفة يغلط كثيرا".

وأضاف أنه "بشكه في كل كتب أهل السنة وسيم يدخل نفقا مظلما"، فـ"كيف سيحدثنا غدا وسيم، بقال الرسول.. من أين سيأتي بالأحاديث إذا كان يشك في كتب أهل السنة؟".

وأحدثت ردود "خلفان" جدلا واسعا على "تويتر" ومواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد لها، وما بين مشكك فيها، معتبرا أن أهدافا أخرى حركت الإمارات للتخلص من "وسيم" الذي بات عبئا عليها، وخصما من رصيدها.