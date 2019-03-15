شاهد.. لاعب منتخب نيوزيلندا المسلم سوني ويليامز يبكي على ضحايا الحادث الإرهابي

الخليج 365 - متابعات

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الفيديوهات التي توثق للهجوم الإرهابي على مسجد بمدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، الذي وقع صباح الجمعة 15 مارس، ونتج عنه حتى الآن مقتل 49 شخص وإصابة 20 آخرين، وفقًا لتصريحات السلطات.

تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الإرهابي الذي نفذ الهجوم والتعرف على هويته بعد أن قام بتصوير اللحظة التي هجم فيها على المسجد من خلال فيديو بثه بشكل مباشر من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ووثق أحد المواطنين لحظة القبض على الإرهابي من خلال فيديو قصير نشره على «تويتر».

وفي فيديو لرئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، أكدت أن الأحداث التي وقعت في مدينة كرايست تشيرتش تمثل «عملا غير عادي وغير مسبوق من أعمال العنف». وأقرت بأن العديد من المتضررين قد يكونوا مهاجرين ولاجئين.

ووفقًا للسلطات في نيوزيلندا فإن المشتبه به أسترالي أبيض يبلغ من العمر 28 عاما.

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ومن ضمن الفيديوهات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأحد شهود العيان التي أكدت أنها كانت تقود سيارتها عندما سمعت إطلاق النار، وانها تمكنت من النجاة بأعجوبة، بعد أن اقتحمت أحد الأعيرة النارية زجاج سيارتها.

كما نشر الرياضي النيوزيلاندي الشهير سوني بيل ويليامز فيديو يُظهر تأثره الشديد بالحادث، قائلاً إنه حزين جدًا أن هذا الحادث المروع حدث في نيوزيلندا، مقدمًا تعازيه لأهالي الضحايا.

ويعتبر هذا الحادث من أكثر الأحداث الدامية التي وقعت في تاريخ نيوزيلندا بحسب السلطات.

جدير بالذكر أن الإرهابي استرالي الجنسية اقتحم مسجد مدينة كرايست تشيرش وقت صلاة الجمعة في نيوزلندا وفتح النار على المتواجدين بشكل عشوائي، كما قام بإعادة تعبئة سلاحه بالذخيرة أكثر من مرة لإعادة إطلاق النار على المتواجدين، حيث كان يحتفظ بقدر كبير من الرصاص في سيارته.