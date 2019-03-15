شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الكويت) أدانت الكويت الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين وسط مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا وأدى إلى مقتل وجرح العشرات. أدانت الكويت الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين وسط مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا وأدى إلى مقتل وجرح العشرات. وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية اليوم وقوف الكويت إلى جانب نيوزيلاندا وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأعرب المصدر عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.



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