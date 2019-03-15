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عمان تدين هجوم نيوزيلندا

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مسقط)

أدانت سلطنة عمان الهجوم الإرهابي العنيف على مصلين في مسجدين خلال صلاة الجمعة في كرايست تشيرش بنيوزيلندا، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من بينهم أطفال.

وأكدت السلطنة في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم موقفها الثابت الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب والكراهية والعنصرية بحق الأبرياء، معربة عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا والدعاء للمصابين بالشفاء العاجل.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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