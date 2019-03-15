شكرا لقرائتكم خبر عن عمان تدين هجوم نيوزيلندا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مسقط)أدانت سلطنة عمان الهجوم الإرهابي العنيف على مصلين في مسجدين خلال صلاة الجمعة في كرايست تشيرش بنيوزيلندا، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من بينهم أطفال.
وأكدت السلطنة في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم موقفها الثابت الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب والكراهية والعنصرية بحق الأبرياء، معربة عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا والدعاء للمصابين بالشفاء العاجل.
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