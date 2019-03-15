شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يندد باعتداء نيوزيلندا ويحذر من انتشار «الإسلاموفوبيا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

نددت مشيخة الأزهر بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة «كرايست تشيرش» بنيوزيلندا، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات.

وحذر الأزهر في بيان له اليوم (الجمعة)، من أن الهجوم يشكل مؤشرًا خطيرًا على النتائج الوخيمة التي قد تترتب على تصاعد خطاب الكراهية ومعاداة الأجانب وانتشار ظاهرة «الإسلاموفوبيا» في العديد من بلدان أوروبا، مشدداً على ضرورة عدم التساهل مع التيارات والجماعات العنصرية التي ترتكب مثل هذه الأعمال البغيضة.