بالفيديو| كيف نجا فريق بنغالي من الهجوم على مسجد في نيوزيلندا؟

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

نشر الموقع الرسمي لمنتخب بنجلاديش، منذ قليل، فيديو يظهر فيه لاعبو منتخب بنجلاديش للكريكيت، وهم يخرجون من أحد المساجد القريبة من مسجد النور الذي وقع به الحادث، وهرول لاعبوا الفريق البنجلاديشي لمقر إقامتهم بأمان بعد فترة قليلة من سماع طلقات النار.

أُجلت المباراة التجريبية الثالثة بين نيوزيلندا وبنجلاديش في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، بعد إطلاق النار الجماعي على مسجدين بالمدينة.

ووقع هجوم إرهابي على مسجد "النور" بمدينة الجزيرة الجنوبية، وسط مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، خلف 49 شهيدا، و48 مصابا.

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وقال مفوض الشرطة النيوزيلندية مايك بوش، إنهم ضبطوا 4 أشخاص من منفذي الهجوم الإرهابي، مشيرا إلى أن الحادث متطور، ويحاولون كشف ملابساته.

وأكد أنهم عثروا على عبوات ناسفة بعد الهجوم على المصلين داخل المسجد، وأنهم تمكنوا من نزع فتيل عدد من الأجهزة المتفجرة المرتجلة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت جون موريسون، أن منفذ الهجوم في نيوزيلندا، إرهابي أسترالي يميني متطرف، حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها.