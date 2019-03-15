دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper معلومات مثيرة عن «مذبحة نيوزيلندا» يرويها شاهدا عيان

روى شاهد عيان بمدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، تفاصيل جديدة عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين وأسقط عشرات القتلى والجرحى.

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن لين بنها قوله إنه رأى رجلًا يرتدي ملابس سوداء يدخل المسجد ثم سمع العشرات من الطلقات؛ ما أدى إلى فرار بعض الأشخاص من المسجد في حالة رعب.

وأضاف أن المسلح كان ذا شعر أبيض، ويرتدي خوذة مضادة للرصاص، ونوعًا من المعدات على رأسه؛ ما أعطاه مظهرًا عسكريًّا، لافتًا إلى أن المهاجم فر من المسجد وأسقط سلاحًا نصف آلي أمام منزله، فتوجَّه هو إلى المسجد لمساعدة الضحايا.

وروى بنها تفاصيل ما شاهده في المسجد قائلًا: «رأيت قتلى في كل مكان.. كان هناك 3 عند المدخل وعند الباب المؤدي إلى المسجد وأشخاص داخل المسجد (...) إنه أمر لا يصدق. لا أفهم كيف يمكن لأي شخص أن يفعل هذا لهؤلاء الناس أو لأي شخص (...) إنه أمر عبثي».

من Euronews

إعادة تشغيل الفيديو التالي بعد سنوات الظلم تحت سيطرة داعش يزيديون يحاولون لم شتاتهم وشفاء جراحهم هرب الآلاف من مقاتلي داعش برفقة عائلاتهم من نساء وأطفال خلال فترة هدوء استمرت أسبوعا، حيث استأنفت مجموعة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" هجومها على آخر معقل لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في بلدة الباغوز بالقرب من الحدود مع العراق، واعتقلت الكثير منهم في معسكرات في سوريا. بينما فر من البلدة مجموعة من اليزيديين الذين كانوا أسرى تم استعبادهم من قبل التنظيم المتطرف منذ عام 2014 قبل المعركة الأخيرة التي بدأت يوم الأحد مع حلول الليل. ومن بين هؤلاء خشمان ساجار الذي يبلغ من العمر 14 عاما حيث تم لم شمله بعائلة عمه في مخيم بالعراق الأسبوع الماضي. لا يزال والدا الطفل في عداد المفقودين، ولا توجد الكثير من التفاصيل حول سنوات العبودية التي قضاها في ظل حكم التنظيم المتطرف بسبب ما يعانيه الصبي من صدمة قاسية. وقامت حكومة إقليم كردستان في محافظة دهوك قامت بإنشاء مركز للمساعدة في إنقاذ اليزيديين الأسرى وتقديم العلاج لهم، وأصدرت لوحة تذكارية تضم مجموعة من الصور الفوتوغرافية لتكريم الضحايا والمفقودين، والذين لايزال أقاربهم يأملون بعودتهم سالمين. بالرغم من هذا يقول مدير المركز حسين القايدي إن بعض الأطفال الذين يعانون من صدمة نفسية لن يتمكنوا من الحصول على العلاج أو الرعاية اللازمة للتخلص من تجاربهم القاسية، "لقد افتتحنا مركزا صحيا لإنقاذ النساء والفتيات بالتنسيق مع مديرية دهوك الصحية، لكننا لا نملك أي شيء لمساعدة الأطفال". للمزيد على يورونيوز: شاهد عمليات الإجلاء تتسارع من منطقة باغوز آخر جيوب "داعش" في سوريا الغوطة الشرقية أمام مشوار طويل للتعافي من أهوال الحرب Euronews (Ar)

شاهد.. اللحظات الأولى للمجزرة التي نفذها شابان في مدرسة برازيلية هاجم مسلحان مدرسة Raul Brasil الابتدائية، الواقعة في مدينة سوزانو ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص وجرح أكثر من 20 آخرين تعد حالة البعض منهم حرجة. وذكرت السلطات البرازيلية إنه من بين القتلى خمسة طلاب وعاملان بالمدرسة وامرأة، والمسلحين الذين أقدما في ما بعد على الانتحار. وأقدم المراهق Guilherme Monteiro والبالغ من العمر 17 عاما، وصديقه البالغ 25 عاما Luiz Henrique de Castro على اقتحام المدرسة يوم أمس الأربعاء 13 آذار/مارس محملين بالأسلحة النارية والسكاكين، ونفذوا هجومهم الوحشي، ومن المتوقع أنهما طالبان سابقان في المدرسة. وقال حاكم ولاية ساو باولو غواو دوريا في حديث صحفي أجراه من مكان وقوع الحادث "اليوم هو أكثر الأيام حزنا في حياتي"، مضيفا أن الأولوية في الوقت الحالي هي الاهتمام بالضحايا وعائلاتهم. وأشار دوريا إلى أن "المحققين الجنائيين والشرطة دخلوا المدرسة بالفعل، فحصوا المكان وجمعوا الأدلة، وبطبيعة الحال، سنتوصل إلى استنتاج أكثر تفصيلاً بعد التحقيق". وذكرت تقارير أولية أن ثمانية أشخاص قد قتلوا، لكن عدد القتلى ارتفع بينما استسلم العديد منهم متأثرين بجراحهم ونقل أكثر من 20 جريحًا إلى المستشفيات. وهرع أهالي الطلاب والأقارب إلى المدرسة، للاطمئنان على أبنائهم، وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول المكان. وتناقلت مواقع الفيديو يعرض اللحظات الأولى لوقوع هذه المجزرة المروعة، والتي لم يتم حتى الآن الكشف عن الدوافع الرئيسية التي تقف وراء تنفيذها. تتابعون أيضا على يورونيوز: خبير قانوني: إلغاء الانتخابات في الجزائر انقلاب متكامل الأركان إسرائيل تحقق في مقتل 11 فلسطينيا في احتجاجات غزة Euronews (Ar)

البرلمان البريطاني يصوّت اليوم على تمديد "بريكست" وتوقعاتٌ بتمرير المقترح يصوِّتُ أعضاءُ مجلس العموم البريطاني اليوم الخميس على تمديدٍ محتمل لموعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي والمقرر في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، وذلك يوم واحدٍ على رفض المشرّعين الخروج من الاتحاد دون اتفاق في أي حال من الأحوال. وفي حال لم يوافق البرلمان على اتفاق بحلول 20 من مارس آذار، سيكون من المستبعد أن يوافق الاتحاد الأوروبي على أي تمديد خلال قمته التي يعقدها في 21 و22 من الشهر الجاري دون مبرر محدد لفعل ذلك، وهذا حسب ما تؤكده الحكومة. وكان مجلس العموم صوّت مساء أمس بأغلبية 312 مقابل 308 لصالح تعديل طرحته مجموعة من المشرعين يطالب الحكومة باستبعاد الخروج دون اتفاق، وجاء ذلك بعد أقل من 24 ساعة (الثلاثاء) على رفض البرلمان للاتفاق الذي توصّلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع التكتل الأوروبي. وبعد تصويت يوم أمس على رفض الخروج من دون اتفاق، فإن الخيارات المطروحة الآن أمام البرلمان هي تأجيل موعد المغادرة المقرر في 29 من مارس آذار والمنصوص عليه في القانون، أو إجراء انتخابات مبكرة، أو محاولة تيريزا ماي تمرير اتفاقها لمرة ثالثة في البرلمان، وهناك خيار أخير يتمثل بإجرلاء استفتاء آخر على الخروج من الاتحاد الأوروبي. ويبدو أن حزب العمّال المعارض قد استبق جلسة اليوم بالبرلمان، بمواربة الباب اتجاه موضوع التمديد، وجاء ذلك على لسان المتحدث المعني بالشؤون المالية في الحزب جون مكدونل الذي قال: إن حزبه سيدعم تمديدا محدودا لموعد الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 29 مارس آذار الجاري بهدف التوصل لحل توافقي يمكن أن يدعمه أعضاء مجلس العموم. وأوضح مكدونل لشبكة سكاي نيوز اليوم بالقول: "سنطرح تعديلا لضمان أن يدرس البرلمان التمديد. ليس من الضروري أن يكون تمديدا طويلا"، واستطرد قائلاً: "سندعم تمديدا محدودا اليوم". كلامُ المسؤول العمّالي، جاء بعد تصريح لرئيس البرلمان جون بيركو الذي قال إن الحكومة ستقترح السعي لتأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي حتى 30 حزيران/يونيو إذا أقر البرلمان اتفاقا للخروج بحلول 20 من آذار/مارس. وأوضح بيركو إنه إذا تم إقرار الاتفاق بحلول 20 من مارس آذار "فسوف تسعى الحكومة للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تمديد استثنائي... لفترة تنتهي في 30 يونيو (حزيران) 2019 من أجل إقرار التشريع اللازم للخروج من الاتحاد الأوروبي". للمزيد في "يورونيوز": ماي: بريطانيا ستدخل منطقة مجهولة إذا رفض البرلمان اتفاق بريكست بريكست ودفة المرحلة في بريطانيا قلق وملل يتملّك البريطانيين والسبب عقدة "بريكست" ولا يُعدُّ التمديد بالنسبة لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي هو الخيار الأمثل، فقد قالت الثلاثاء الماضي: إن السعي لتمديد المدى الزمني للتفاوض بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيجعل التحكم في هذه العملية تحت سيطرة الاتحاد. وقالت ماي أمام البرلمان بشأن التأجيل المحتمل "لن يغير النقاش أو المسائل التي تحتاج إلى تسوية، بل سيكون مجرد تسليم (لدفة) السيطرة للاتحاد الأوروبي". وأضافت "سيقررون المدى الزمني المتاح، بمعنى أننا قد لا نحصل على ما نطلبه. قد يكون بإمكانهم أيضا فرض شروط بشأن هذا التمديد. هذا ربما يعني التحرك نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي بصورة لا تفي بتوقعات الذين صوتوا من أجله أو حتى التحرك نحو إجراء استفتاء ثان". على ضوء التوقعات بأن يصار إلى التصويت لصالح التمديد اليوم، فقد بدأت بعض الدول تصدّر مواقف إيجابية اتجاه هذا الاحتمال، وفي هذا السياق، قال جوليلمو بيكي وزير الدولة بوزارة الخارجية الإيطالية إن بلاده ستقبل تمديد العمل بالمادة 50 فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا طلبت لندن ذلك. وأضاف بيكي، الذي ينتمي لحزب الرابطة الحاكم، على تويتر أن إيطاليا "ستدعم رغبة الشعب البريطاني" إذا صوت برلمان بريطانيا لصالح تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي أو إذا قرر الخروج من التكتل دون أي اتفاق. وكما أن التمديد ليس الخيار الأمثل لماي، فإنه كذلك ليس الخيار الأمثل للاتحاد الأوروبي والذي قال أحد زعمائه مطلع الأسبوع: "زادت ماي من حدة المأزق الذي هي فيه ... نريد حقا أن ننتهي من الأمر الآن. لا تقدم يتحقق وبالتالي حتى التمديد لن يشكل على الأرجح انفراجة للأزمة. ليس لدينا قدر كبير من الصبر أو مبادرات طيبة أخرى ممكنة من جانبنا". Euronews (Ar) 1 Advertisements إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

وكشف أنه ساعد خمسة أشخاص على التعافي في منزله، موضحًا أن أحدهم أصيب بجروح طفيفة.

وفي شهادة أخرى، قال شخصٌ يُدعى مارك نيكولز لصحيفة «نيوزيلندا هيرالد» -حسبما أوردت فضائية «العربية»- أنه رأى مصابَين يجري نقلُهما على نقالات بجانب متجره للسيارات، وبدا أن كليهما على قيد الحياة.

وأفادت تقارير إعلامية بأن منفذ الهجوم يبلغ من العمر 28 عامًا، واعتاد نشر خطابات معادية للإسلام على صفحته في «تويتر »، وكان قد كتب سابقًا: «سأرتكب جريمة وأقتل العشرات».

وكانت السلطات النيوزيلندية قد أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على المسجدين إلى 49 قتيلًا. وقال متحدثٌ باسم الشرطة في مؤتمر صحفي، إن 41 شخصًا قُتلوا في أحد المساجد، وثمانية قتلى في المسجد الآخر، مشيرًا إلى أن الهجوم تم التخطيط له مسبقًا، (دون أن يُحدِّد موعدًا).

وأضاف المتحدث أنه تم توجيه الاتهام إلى شخص واحد بشأن الهجوم على المسجدين.

يأتي هذا فيما أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن منفذ أحد الهجومين، متطرف يميني أسترالي (دون أن يُحدِّد هويته)، لافتًا إلى أن سلطات نيوزيلندا تتولى التحقيق في الحادث.

وأضاف أن أجهزة الأمن الأسترالية تُحقِّق بشأن روابط محتملة بين أستراليا والهجوم، مؤكدًا دعمه الكامل لنيوزيلندا، متابعًا: «لسنا حليفين فحسب، ولسنا شريكين فحسب، بل نحن عائلة».

واعتبرت السلطات في نيوزيلندا الهجوم حادثًا إرهابيًّا، وأعلنت أن لديها مستوى رد مشدد على جميع المستويات، دون أن توضح كيفية أو توقيت هذا الرد.