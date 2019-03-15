شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اكتمال النصاب.. بدء أعمال عمومية الصحفيين بدقيقة حداد على شهداء الصحافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أعمال الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الصحافة . Advertisements وكانت اللحنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين أعلنت منذ قليل، عن اكتمال النصلب القانونى للجمعية العمومية. تجرى الانتخابات فى 30 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، تحت إشراف 31 مستشاراً من مجلس الدولة لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات.

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