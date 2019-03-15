شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس النواب: حادث نيوزيلندا يؤكد أن الإرهاب فكر غير مقتصر على دين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الحادث الإرهابى الغاشم فى نيوزيلندا، والذى استهدف مسجدين، وأسفر عن استشهاد عشرات المسلمين، مؤكدا أن الإرهاب لا دين له فلقد أصبح فكر وليس مقتصر على دين، ولابد العالم يلتف حول محاربه هذه الظاهرة.

وأوضح وهدان في بيان له، أنه لابد من عمل مؤتمر دولي لتعريف الإرهاب، وبأنه ليس مرتبط بالدين الإسلامى، كما تشيع الكثير من وسائل الإعلام الغربية، والتى تسببت فى تنامي الكراهية ضد المسلمين، مضيفا أن المسلمين هم أكثر المتضررين من الإرهاب فى العالم كله.

وأشار "وكيل النواب"، إلى أن القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي، كانت من أوئل الدول التي لها موقف ثابت ومناهض للعنف والتطرف والإرهاب، والداعى لضرورة تضافر الجهود الدولية الموجهة للقضاء على الإرهاب، بكل صوره وأشكاله.

كما أعرب عن بالغ التعازى والمواساة لأهالى وذوى الضحايا وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابى الجبان، الذى يتنافى مع جميع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية.