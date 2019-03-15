الرئيس عون: نصطدم بإصرار المجتمع الدولي على إعطاء الأولوية للحل السياسي لعودة النازحين

اكد رئيس الجمهورية ميشال عون "اننا نعمل مع المراجع الدولية من أجل عودة آمنة للنازحين الى المناطق المستقرة في سوريا ولكننا نصطدم بإصرار المجتمع الدولي على إعطاء الأولوية للحل السياسي"، مشددة على "ضرورة منح المساعدات للنازحين في بلادهم لتحفيزهم على العودة، وهذا ما شددت عليه مقررات قمة بيروت التنموية".

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