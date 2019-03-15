حبيقة: على جميع نواب الامة واللبنانيين ان ينحنوا اجلالا امام دم استشهاد بشير الجميل

لفت مدير جامعة الروح القدس الأب البروفسور جورج حبيقة خلال اطلاق أكاديمية "بشير الجميل" في الجامعة إلى "اننا نجتمع اليوم في حرم جامعة الروح القدس- الكسليك، في جامعة هي ذاكرة كل الوطن وذاكرة المشرق، لنطلق اكاديمة بشير الجميّل التي تختزن مجموعة افكاره ورسالته الوطنية التي استشهد من اجلها".

وأشار إلى أنه "في نظر الرئيس الشهيد ان الجامع المشترك لجميع شهداء بلد الارز انما هو لبنان على اختلاف عقائدهم وهو ينحني امام شهيد لم يكن يقاسمه الرؤية نفسها للبنان وكما انحنى بشير امام جميع شهداء الوطن دون تمييز، على جميع نواب الامة واللبنانيين ان ينحنوا اجلالا امام دم استشهاد الرئيس بشير الجميّل".