اشار رئيس الحكومة سعد الحريري الى ان "الكلمات تعجز عن التعبير عن مدى إدانتنا للمجزرة الإرهابية التي ارتكبت بحق مصلين ابرياء في مسجدين في نيوزيلندا"، لافتا في تصريح له الى ان مثل هذا الارهاب هو فعل أشخاص فقدوا إنسانيتهم وبالتالي اي انتماء لأي من الديانات السماوية.
ووجه الحريري احر التعازي لأهل اخوتنا الضحايا وكل التضامن معهم ومع شعب نيوزيلندا وحكومتها في حفظ أمنهم والاقتصاص من القتلة المجرمين.
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري عن مجزرة نيوزيلاندا: مثل هذا الارهاب هو فعل أشخاص فقدوا إنسانيتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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