سعد التقى فريق عمل مشروع " فود تراك" في صيدا وأثنى على جهوده

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، فريق العمل المسؤول عن مشروع "فود تراك" في حي الوسطاني في صيدا السادة: طارق سميح حنقير رئيس مجلس إدارة شركة "سامكو"، ومحمود بخور مدير عام الشركة، والمهندس رامي أبو علفا مصمم المشروع.

وقد عرض الفريق لسعد أهمية المشروع لجهة كونه نقطة جذب سياحية واقتصادية. ولجهة تميزه بمكونين متكاملين هما "فود تراك" والحديقة. كما دعا الفريق سعد إلى زيارة المشروع، وإلى المشاركة في حفل الافتتاح.

من جهته أثنى سعد على فكرة المشروع وعلى جهود فريق العمل، كما شدد على أهمية إقامة مشاريع من شأنها المساعدة على تحريك عجلة السياحة والاقتصاد في صيدا.