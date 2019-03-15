المطران طربيه دان المجزرة ضد المصلين في نيوزيلندا ودعا الجميع للصلاة

دان راعي الابرشية المارونية في استراليا المطران أنطوان شربل طربيه المجزرة التي استهدفت المصلين في مسجدين في نيوزيلندا. وقال في بيان: "تلقينا أخبارا مؤسفة عن هجوم مروع تعرضت له الجالية الاسلامية في نيوزيلندا".ودعا الجميع "للصلاة من اجل الضحايا وعائلاتهم"، مشددا على أن "الهجوم الذي استهدف المصلين هو ضد كل القيم الانسانية، لا بل هو ضد الانسانية نفسها وهو ليس ضد دين معين". وقدم طربيه تعازيه لاهالي الضحايا متمنيا "الشفاء العاجل للمصابين".

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