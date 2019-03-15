اللواء ابراهيم عرض مع سفيرة تشيكيا سُبل التعاون والتقى الصايغ وعبدالله

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، سفيرة جمهورية تشيكيا في لبنان ميكاييلا فرانكوفا، وبحث معها سُبل التعاون بين السفارة والأمن العام. ثم إلتقى النائبين فيصل الصايغ وبلال عبد الله وعرض معهما الأوضاع العامة.

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