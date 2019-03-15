وزارة الإقتصاد: ضبط مستودعين في برج حمود والغبيري يحتويان على مواد منتهية الصلاحية

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة في بيان أنه "في اطار عملها في مكافحة الغش وحماية المستهلك، ضبط مراقبو الوزارة بمؤازرة قوى الامن الداخلي مستودعين في كل من برج حمود والغبيري. وقد تم ختم المستودع، الكائن في برج حمود والمؤلف من ثلاث طوابق، بالشمع الاحمر، بعد ان اكتشف مراقبو الوزارة وجود مواد غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية واخرى متلاعب بتاريخها. مع العلم ان حالة المستودع مزرية والبضائع مكدّسة بطريقة عشوائية".

ولفتت الى أن "مراقبي الوزارة ضبطوا أيضا في الغبيري مستودعا يحتوي على مواد غذائية واستهلاكية لا تستوفي الشروط الصحية ومكدّسة بطريقة عشوائية في العراء وتحت المطر. وقد قدرت الكمية المضبوطة ب 5 طن تم نقلها الى ساحة قصر الشرطة في بلدية الغبيري في 5 شاحنات".