أعرب الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن تعاطفه مع الشعب النيوزيلندي بعد هذه المجزرة المروّعة في الجامعين"، مشيراً إلى "اننا نقف إلى جانب نيوزيلندا بعد "المذبحة الوحشية" في المسجدين"، مؤكداً أن "49 بريئا قتلوا عبثا".

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كانت هذه تفاصيل خبر ترامب تعليقا على الهجوم على المسجدين في نيوزلندا: 49 بريئا قتلوا عبثا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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