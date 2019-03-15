البابا فرنسيس: متضامن مع المسلمين بعد اعتداء نيوزيلندا

أكد البابا فرنسيس أنه متضامن مع المسلمين بعد اعتداء نيوزيلندا. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شرطة نيوزيلندا، مقتل 49 مصليا في الهجوم الإرهابي على مسجدين بمدينة كرايست تشيرش، أثناء أدائهم صلاة الجمعة.

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