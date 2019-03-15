زاخاروفا: "النصرة" تدبّر لمسرحية كيميائية بإدلب بدعم من "الخوذ البيضاء"

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن "موسكو تراقب الوضع في إدلب السورية عن كثب"، مشيرة إلى أن "مسلحي "هيئة تحرير الشام" وهي تنظيم "النصرة" سابقا، يحضّرون هناك لهجوم كيميائي مفبرك".

ولفتت إلى "اننا نراقب الوضع في منطقة وقف التصعيد في إدلب​ عن كثب​​ والإرهابيون الناشطون هناك من "هيئة تحرير الشام" حلفاء "النصرة"، لا يتوقفون عن الاستفزازات ضد القوات الحكومية، حيث تم تسجيل 460 حادثا منذ بداية العام، وبلغت حصيلة ضحايا هذه الاستفزازات 30 قتيلا و100 مصاب".

وأشارت إلى أن "ما يثير قلقنا هو المعلومات التي تصلنا حول تحضير مسلحي "هيئة تحرير الشام" بمساعدة من "الخوذ البيضاء" لمسرحية جديدة باستخدام أسلحة كيميائية، يلقون مسؤوليتها على القوات الحكومية".