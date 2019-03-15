عراقجي يبحث مع نظيرته الباكستانية تعزيز التعاون الثنائي

أكد المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي مع نظيرته الباكستانية، تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، داعيًا إلى ضرورة حل التوتر بين الهند باكستان عبر الطرق السلمية.
وشدّد عراقجي على أن "إيران وباكستان بلدان جاران وصديقان حميمان"، موضحًا أنه "تمّ الاتفاق على تعزيز التعاون في شتى المجالات ومن بنيها مكافحة الارهاب".
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد أجرى في وقت سابق اتصالين هاتفيين مع كل من نظيريه الباكستاني والهندي، أعلن فيها استعداد إيران للتوسط بين البلدين لحل النزاع بشكل سلمي.
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