أردوغان يدعو العالم لتحرك فوري ضد الفكر السرطاني المتطرف

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العالم إلى "لتحرك بشكل فوري ضد الفكر المتطرف الذي بدأ بالتفشي كالسرطان بالمجتمعات الغربية"، مشدداً على انه "من الواضح أن الفكر الذي يمثله المجرم منفذ المذبحة بنيوزيلندا استهدفني واستهدف بلادنا وبدأ في التفشي كالسرطان بالمجتمعات الغربية".
وأضاف "أَدعوا العالم بأسره وخاصة الدول الغربية إلى اتخاذ تدابير فورية ضد هذا التدهور الخطير الذي يهدد البشرية كلها"، مشيراً إلى أنه "من الواضح أن الهجوم في نيوزيلندا جاء نتيجة تخطيط طويل ومسبق وبالتالي لا يمكن اعتباره سلوكًا متهورًا"، محذراً من "احتمال وقوع هجمات إرهابية مماثلة في العالم، ما لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة".
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