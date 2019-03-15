قاسمي يدين الهجوم الارهابي في نيوزيلندا ويصفه بالوحشي

دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهران قاسمي الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، ووصف هذا الاعتداء بـ "الاإنساني والوحشي بكل معنى الكلمة".

وطالب قاسمي الحكومة النيوزيلندية بإلقاء القبض "على مرتكبي هذا العمل العنصري ومحاكتمهم بغض النظر عن أي اعتبارات"، مشيرًا إلى أنه "يجب إدانة كل عمل إرهابي من قبل جميع الدول أينما كان ومن قبل أي شخص مهما كانت الذرائع والدوافع، كما ينبغي ألا تسمح الدول للتيارات والأفكار العنصرية والمعادية للإسلام تعريض أمن وسلام مواطني الدول للخطر".

يذكر أن إرهابيين مسلحين هاجموا مسجدين في مدينة كرايست تشيرش أثناء صلاة الجمعة، مما أدى الى قتل نحو 50 شخصًا وإصابة عشرات آخرين.