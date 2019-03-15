جاويش أوغلو: هجوم نيوزيلندا سببه الساسة الذين يروجون لخطاب الكراهية ضد المسلمين

اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن "الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا سببه الساسة الذين يروجون لخطاب الكراهية ضد المسلمين". وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شرطة نيوزيلندا، مقتل 49 شخصا في الهجوم الإرهابي على مسجدين بمدينة كرايستشيرش.

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