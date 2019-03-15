مصرع عامل صدمته سيارة بأحد الطرق الفرعية في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

لقى عامل مصرعه صدمته سيارة أثناء سيره بأحد الطرق الفرعية بقرية جرفس التابعة لمركز سنورس بالفيوم.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد أشرف عبدالسميع مأمور مركز شرطة سنورس بمصرع "مصطفى س م" 35 سنة، عامل، ومقيم بقرية جرفس نتيحة اصطدام دراجته البخارية بسيارة.

تبين من معاينة العقيد محمود شعيب نائب مأمور مركز سنورس، أن سبب الحادث يرجع إلى اصطدام السيارة "2965 ف ن د" قيادة علي سالم، 38 سنة، سائق بالدراجة البخارية التي كان يقودها المتوفى بمدخل قرية جرفس.

جرى ضبط السيارة وقائدها وأخطرت نيابة سنورس والتى تتولى التحقيق، وتحرر المحضر 5854 جنح مركز شرطة سنورس.