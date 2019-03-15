تقرير / بعد خروجهن من معاقل التنظيم ... نساء "داعش".. خطرٌ فكري

في تقرير صحفي نشرته " رووداو عربية " اكدت فيه أن جبهات القتال بين قوات سوريا وارهابي تنظيم "داعش" المهزوم في منطقة الباغوز السورية اشتباكات عنيفة.

نساء "داعش".. خطرٌ فكري

و ووفق ماجاء في التقرير فانه رغم العمليات العسكرية التي تشنها قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي على معاقل تنظيم "داعش" في الباغوز لاجتثاث الإرهاب واقتلاعه من هناك، فإنّ الهاجس الأكبر لا يتعلّق بالعناصر الميدانية التي تقاتل مباشرة في أرض المعركة، بل يرتبط بشكلٍ كبير بـ "نساء داعش" اللواتي يحملن الفكر الداعشي، حتى وهم خارج مناطق سيطرة التنظيم.

و اعتبر تقرير رووداو عربية ان كلامُ هؤلاء النسوة كثير عن التنظيم، ويعمدون دائماً إلى الإشادة به. فعباءاتهنّ السوداء وعلى ذراعهنّ اطفالهنَّ، تجلس هؤلاء السيدات ليتحدثن عن "النصر المنتظر لتنظيم داعش المنهزم أصلاً".

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لم تصدّق هؤلاء أن نهاية التنظيم باتت محسومة، وأنّ وهم الخلافة الذي يحملنه في عقولهنّ أصبح أضغاث أحلامٍ وباتَ من الماضي.

و اشار ايضا الى ان لمفارقة أيضاً هي أنّ العديد من هؤلاء النسوة يتميّزن بالعنف أيضاً، حيث بادرن إلى شتم الصحافيين والتهجّم عليهم. أمّا بعضهنّ فتحدثن بـ"نبرة عالية"، مؤكدين أنّ "هناك الكثير من المقاتلين داخل الباغوز". تقول إحدى نساء "داعش" أنّها "لا تريد العودة إلى بلادها"، فيما تقول أخرى: "لقد كنا نعيش حياة رائعة في الباغوز، لكننا خرجنا بأمرٍ من الله الذي لا يأمرنا بالتهلكة، إذ أنه لا ذنب لأطفالنا بالموت تحت ضربات التحالف الدولي".

الأخطر ما في الأمر هو الفكر الذي ما زال يسيطر على عقول هؤلا النسوة لناحية أطفالهنَّ، حيث يؤكدن أنّهم "مهما حدث، سيعمدن إلى تربيتهنّ ليكونوا مجاهدين". تقول سيدة: "سنربي جيلاً للمجاهدين، وإذا رجالنا ماتوا فالنساء لم تمت، سنربي أطفالنا على الجهاد".