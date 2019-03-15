الإنتربول يصدر نشرات حمراء بحق 20 شخصا متعلقين بمقتل خاشقجي

أعلنت تركيا، اليوم الخميس، أن الإنتربول قام بإصدار نشرات حمراء بحق 20 شخصا، مطالبة الشرطة حول العالم بتحديد مواقعهم والقيام باعتقالهم إلى حين تسليمهم، وذلك بسبب ارتباطهم بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وقالت وزارة العدل التركية إنها طلبت إصدار النشرات الحمراء بحق 18 شخصا في 15 نوفمبر ي وطلبت نشرتين إضافيتين في 21 ديسمبر. وصدرت النشرات في أول مارس، وفق وكالة "رويترز". Advertisements

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