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إطلاق صافرات الإنذار في تل أبيب

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 أطلقت منظومة "القبة الحديدية" صافرات الإنذار في  تل أبيب ومحيطها، خشية من إطلاق صواريخ باتجاه المدينة.

قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الخميس في بيان له "إطلاق صافرات الإنذار في منطقة غوش دان"، مضيفا أن "التفاصيل قيد البحث".

 

كما أعلنت "هيئة البث الإسرائيلية" أن القبة الحديدية اعترضت صاروخين فوق تل أبيب، وذلك عقب رصدهما وإطلاق صافرات الإنذار.

وقال أدرعي "متابعة للتقارير عن إطلاق صافرات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى الحديث عن رصد إطلاق صاروخيْن من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

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