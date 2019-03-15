إطلاق صافرات الإنذار في تل أبيب

أطلقت منظومة "القبة الحديدية" صافرات الإنذار في تل أبيب ومحيطها، خشية من إطلاق صواريخ باتجاه المدينة.
كما أعلنت "هيئة البث الإسرائيلية" أن القبة الحديدية اعترضت صاروخين فوق تل أبيب، وذلك عقب رصدهما وإطلاق صافرات الإنذار.
وقال أدرعي "متابعة للتقارير عن إطلاق صافرات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى الحديث عن رصد إطلاق صاروخيْن من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".
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