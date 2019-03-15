إصابة مواطن سعودي في الهجوم الإرهابي على مسجدين بنيوزيلندا

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في نيوزيلندا إصابة أحد رعاياها بجروح في حادث الهجوم على المسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.
قالت السفارة، في بيان على صفحتها في "تويتر"، إنه "في إطار متابعتها لحادثي إطلاق النار في مسجدين بمدينة كرايستتشيرش في الجزيرة الجنوبية، أثناء صلاة الجمعة لهذا اليوم 8/7/1440هـ 15/03/2019 وما نتج عنه من قتلى وإصابات، تبين إصابة مواطن سعودي بجروح، وتم الاطمئنان على صحته وسلامته".
وأهابت السفارة بكافة مواطنيها المتواجدين في
وقد تعرض مسجدان في مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية لهجوم بالأسلحة النارية، أسفر عن مقتل 40 شخصا وجرح العشرات.
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