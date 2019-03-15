موسكو: انقطاع الكهرباء في فنزويلا تم من الخارج

أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن انقطاع التيار الكهربائي في فنزويلا تم من الخارج ومنظمو هذا الهجوم عن بعد على علم بالمعدات التي صُنعت في كندا، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.
وقالت الناطقة: "لقد عانت هذا الأسبوع فنزويلا من مصيبة شديدة، كلفت أرواح مواطني هذا البلد. ولقدحصلت للأسف بالطريقة ذاتها التي تحدثنا عنها خلال الإحاطة السابقة في 7 مارس ، عبر عمل تخريبي بعد ساعات قليلة فقط من التحذير الذي أطلقناه آنذاك.
وأضافت المتحدثة "ومثلها مثل معظم المشكلات التي حلت بفنزويلا المستقلة في السنوات
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