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مظاهرات شبابية في النمسا تطالب بجهود دولية لمكافحة تغير المناخ

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بدأت فى العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الجمعة، مظاهرات ومسيرات شبابية التى تدعو إلى مزيد من الجهود الدولية لحماية البيئة ومكافحة تغير المناخ، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت مصادر بيئية من المجتمع المدني اليوم الجمعة، إن مظاهرات النمسا تجىء فى اطار مظاهرات دولية مشابهة تشمل أكثر من 1700 مدينة

للمطالبة بمزيد من الحماية للمناخ وتختتم المظاهرات فى فيينا بتجمع ضخم فى ميدان "هيلدين" وهو أبرز ميادين العاصمة النمساوية .
وأوضحت المصادر أنه على الرغم من التحذيرات المستمرة من العلماء حول عواقب الاحترار العالمي، فقد وصلت انبعاثات ثاني
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أكسيد الكربون الضارة بالمناخ في جميع أنحاء العالم إلى مستويات قياسية جديدة في العامين الماضيين. 
وأشارت المصادر إلى أنه في ظل اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، التزم المجتمع الدولي بالحد من الاحترار العالمي إلى مستوى يمكن التحكم فيه بمستوى يقل عن درجتين مقارنة بعصر ما قبل الصناعة ومع ذلك فإن التزامات حماية المناخ الوطنية ذات الصلة بعيدة عن أن تكون كافية حتى الآن.
 
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