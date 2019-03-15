موسكو: "النصرة" تحضر لاستفزاز كيميائي في إدلب

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم أن موسكو تراقب الوضع في إدلب السورية عن كثب، مشيرة إلى معطيات تشير إلى أن مسلحي "هيئة تحرير الشام" يحضّرون لهجوم استفزازي كيميائي، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية،

ماريا زاخاروفا: "نراقب عن كثب الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب​​​. الإرهابيون الناشطون هناك من "هيئة تحرير الشام" حلفاء النصرة، لا يتوقفون عن الاستفزازات ضد القوات الحكومية،حيث تم تسجيل 460 حادثة منذ بداية العام، وضحايا هذه الاستفزازات 30 قتيلا و100 مصاب".

وأضافت: "ما يثير القلق هو المعلومات التي تصلنا حول تحضير مسلحي "هيئة تحرير الشام"، بمساعدة "الخوذ البيضاء" لمسرحية جديدة باستخدام أسلحة كيميائية، ليلقوا فيما بعد مسؤولية استخدام تلك الأسلحة على القوات الحكومية".