أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم أن موسكو تراقب الوضع في إدلب السورية عن كثب، مشيرة إلى معطيات تشير إلى أن مسلحي "هيئة تحرير الشام" يحضّرون لهجوم استفزازي كيميائي، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية،ماريا زاخاروفا: "نراقب عن كثب الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب. الإرهابيون الناشطون هناك من "هيئة تحرير الشام" حلفاء النصرة، لا يتوقفون عن الاستفزازات ضد القوات الحكومية،
وأضافت: "ما يثير القلق هو المعلومات التي تصلنا حول تحضير مسلحي "هيئة تحرير الشام"، بمساعدة "الخوذ البيضاء" لمسرحية جديدة باستخدام أسلحة كيميائية، ليلقوا فيما بعد مسؤولية استخدام تلك الأسلحة على القوات الحكومية".
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو: "النصرة" تحضر لاستفزاز كيميائي في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.