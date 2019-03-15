الإمارات وكولومبيا تتفقان على الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول

وقعت الإمارات وكولومبيا اتفاقية تقضى بالإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة بين البلدين لحاملى جوازات السفر العادية.

ووقع الاتفاقية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولى بالإمارات،

ولوز ستيجا هارا، نائبة وزير خارجية كولومبيا، عقب اللقاء المشترك الذى عقد بينهما في إطار زيارة وفد إماراتي إلى كولومبيا.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)، عن وزير الخارجية الإماراتي، قوله إن "علاقة الإمارات بكولومبيا في تطور مستمر، وتشمل العديد من المجالات، مثل التجارة والاستثمار والثقافة".

وأضاف: "أنه يمكن لهذه العلاقة أن تتوسع لتشمل التعاون في مجال الغذاء وقطاع الخدمات والسياحة".