الأردن يدين بشدة الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا

دانت الحكومة الأردنية، اليوم الجمعة، "المذبحة الإرهابيّة" في نيوزيلندا حيث أدى اعتداءان مسلحان على مسجدين في منطقة كرايست تشيرش إلى سقوط 49 قتيلاً، فيما تشير معلومات أولية إلى وجود أردنيين بين الجرحى.

واستنكرت الحكومة في بيان "المذبحة الإرهابيّة"، وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات "موقف الأردن الرافض للإرهاب والاعتداء على الآمنين ودور العبادة، والاستهداف الغاشم والمتكرر للأبرياء الذي يعد من أبشع صور الإرهاب".

وأضافت غنيمات وهي أيضا الناطقة الرسمية باسم الحكومة أن "الحوادث الإرهابية البشعة تتطلب العمل وفق منهج تشاركي دولي تتضافر من خلاله الجهود الرامية لمحاربة الإرهاب بمختلف أشكاله، أمنياً وفكرياً".

من جهتها، دانت وزارة الخارجية في بيان "بأشد العبارات الهجوم الإرهابي"، مشيرة إلى أن "المعلومات الأولية تشير إلى وجود مواطنين أردنيين بين المصابين في الحادث الإرهابي" لم تحدد عددهم.

وارتفعت حصيلة الاعتداءين المسلحين على مسجدين في منطقة كرايست تشيرش خلال صلاة الجمعة إلى 49 قتيلا على الأقل وفق أخر أرقام أعلنتها الشرطة في نيوزيلندا، فيما تم التعرف على أحد المنفذين وهو أسترالي من اليمين المتطرف.

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