سفارة السعودية في نيوزيلندا تعلن إصابة أحد رعاياها بجروح في هجوم نيوزيلندا

أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية في ولينغتون بنيوزيلندا، أنه في إطار متابعتها لحادثي إطلاق النار اللذين حدثا في مسجدين بمدينة كرايست تشرش في الجزيرة الجنوبية أثناء صلاة الجمعة، اليوم الجمعة، وما نتج عنه من قتلى وإصابات، تبين إصابة مواطن سعودي بجروح طفيفة، حيث تم الاطمئنان على صحته وسلامته.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"،أهابت السفارة في بيان لها صدر، اليوم الجمعة، بجميع المواطنين الموجودين في مدينة كرايست تشرش بضرورة توخي الحيطة والحذر وأهمية متابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات بهذا الشأن والبقاء في المنازل في الوقت الحالي لحين عودة الوضع لطبيعته، والتواصل مع السفارة على رقم الطوارئ: 0275922211 .

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