جزء من حطام الطائرة الإثيوبية يشير لبعض التشابه مع كارثة الطائرة الإندونيسية

قال مصدران مطلعان إن محققين عثروا على قطعة من ذراع تثبيت في حطام الطائرة الإثيوبية في وضع غير معتاد يشبه ما كان عليه في طائرة شركة ليون إير التي تحطمت العام الماضي.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، إن معلومات جديدة تم استقاؤها من حطام الطائرة التي قتل كل من كانوا على متنها وعددهم 157، وبيانات منقحة بشأن مسار الرحلة تشير إلى بعض التشابه مع كارثة طائرة ليون إير.

وشمل الحادثان طائرتين من طراز بوينج 737 ماكس. وأوقفت إدارة الطيران الاتحادية وهيئات نقل دولية أخرى عمل أساطيلها من هذا الطراز بعد حادث الطائرة الإثيوبية يوم الأحد.

ولم تنشر إدارة الطيران تفاصيل عن المعلومات التي استقتها من الحطام.

وقد يساعد وضع الجزء الخاص بتعديل التوازن في الطائرة والمسؤول عن تحريك ذيل الطائرة الأفقي، في تحديد إن كانت الطائرة مالت بمقدمتها ميلا حاداً أثناء الهبوط.

وقال المصدران، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، إن جزءا من ذراع التثبيت الذي عثر عليه في حطام الطائرة الإثيوبية كان في وضع غير معتاد يشبه ما كان عليه في طائرة ليون إير.