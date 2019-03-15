الكويت تؤكد عدم وجود كويتيين بين ضحايا الهجوم في نيوزيلندا

أكد سفير دولة الكويت لدى نيوزيلندا أحمد الوهيب عدم وجود كويتيين بين ضحايا حادثة الهجمات المسلحة التي وقعت في مسجدين بمدينة "كرايستشيرش" النيوزيلندية، صباح اليوم الجمعة.

وقال السفير الوهيب في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، "نود أن نؤكد أنه لا يوجد ضمن حادث الهجوم المسلح مواطنون كويتيون وأن جميع الطلبة وأعضاء السلك الدبلوماسي بخير".

ودعا جميع الكويتيين والطلبة في نيوزيلندا إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات من الجهات الرسمية النيوزيلاندية، مفيداً بأن السفارة تستقبل اتصالات الكويتيين على هاتف الطوارئ .6421468683+

وكانت رئيسة الوزراء النيوزيلاندية جاسيندا أردرن قد أعلنت مقتل 40 شخصاً وإصابة أكثر من عشرين آخرين في إطلاق نار استهدف مصلين أثناء صلاة الجمعة في مسجدين بمدينة "كرايستشيرش" في نيوزيلندا.

وقال مفوض الشرطة في المدينة مايك بوش، إن أربعة أشخاص اعتقلوا عقب الهجومين (ثلاثة رجال وإمرأة) ولم يتم التأكد بعد من ثبوت تورطهم في حادثة اطلاق النار.

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