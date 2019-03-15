كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن: لا يوجد جدول زمني للانسحاب الأمريكي من سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد جدول زمني لانسحاب القوات من سوريا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا، جيمس جيفري، القول: "لا يوجد جدول زمني للانسحاب الأمريكي من سوريا".

كما ذكر جيفري: "نعتقد أن هناك ما بين 15 ألفا و20 ألفا من مناصري داعش في سوريا والعراق، كثير منهم خلايا نائمة".

وتابع: "لم يبق للتنظيم سوى بضع مئات من المقاتلين وأقل من كيلومتر مربع من الأراضي".

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وأضاف: "الولايات المتحدة تدعو الدول إلى استعادة مقاتلي التنظيم الذين تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية وعائلاتهم، للمشاركة في عبء المحاكمات وإعادة التأهيل".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت، قبل أيام، إن أعدادا كبيرة من مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي وأسرهم استسلموا لها.

قال مصطفى بالي، المسؤول الإعلامي في قوات سوريا الديمقراطية بحسب وكالة "رويترز"، إن المقاتلين استسلموا بشكل جماعي.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد زمني، بحجة هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

وتتمركز القاعدة العسكرية الأمريكية في معسكر في التنف، حيث يقوم خبراء عسكريون أمريكيون هناك بتدريب أفراد مجموعات المعارضة العسكرية لمواجهة التنظيم الإرهابي "داعش".