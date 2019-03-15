كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإعلام اليمني: إيران تستخدم الحوثي لتخفيف العقوبات الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، إن إيران تستخدم ميليشيات الحوثيين، للضغط على المجتمع الدولي وتخفيف القيود الدولية عليها.

وفي تصريحات صحفية على هامش زيارته للعاصمة الأردنية عمان، استبعد الأرياني التزام الحوثيين باتفاق استوكهولم والاتفاقات حول الأسرى التي جرت في الأردن.

وأكد الأرياني ضرور تصنيف ميليشيا الحوثي جماعات إرهابية، بسبب الجرائم التي ارتكبتها ضد المواطنين، والابادة الجماعية للمدنيين العزل.

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وقال الإرياني إن الميليشيا تربي جيلاً على الأفكار الإرهابية، محذراً مما اعتبره قنبلة موقوتة قد تنفجر بوجه العالم أجمع.

وسبق للأرياني أن عقد مؤتمراً صحفياً في السفارة اليمنية، قال فيه "إن ما أقدمت عليه جماعة الحوثي من إرهاب في اليمن، آخره في منطقة حجور، تحدٍ صارخ للقانون الدولي الإنساني، والأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، وقرارات مجلس الأمن".

وطالب الوزير، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بموقف قوي ضد الانتهاكات الحوثية التي طالت الجميع، وتشكيل لجنة للوقوف على جريمة الحوثيين في حجور، وإعلان هذه المنطقة "منطقة منكوبة"، داعياً الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى القيام بواجبها لوقف مجازر الحوثيين، والتدخل لحماية النساء، والأطفال، والضعفاء.